辽宁号航母首次在西太平洋进行歼15舰载机升降训练

据中国央视新闻报道，解放军海军辽宁号航母编队突破“第一岛链”，首次在西太平洋进行歼15舰载机升降训练。

中国官方媒体高调报道这则消息，并安排记者登上辽宁号现场采访，震慑台独的信号明显。中国网民则称，太平洋上只有美国海军航母编队历史从此结束。

报道称，20日，辽宁舰和数艘驱护舰、多架歼-15舰载战斗机、多型舰载直升机组成的航母编队，在巴士海峡以东的西太平洋某海域，展开“背靠背”综合攻防对抗演练，实兵检验航母编队远海体系作战运用，标志着航母编队远海舰机兵力协同运用向深度拓展。

这次综合攻防对抗演练，红方兵力由航空母舰辽宁舰、导弹驱逐舰厦门舰、郑州舰，导弹护卫舰临沂舰、烟台舰以及数十架舰载机组成。“蓝方”兵力有导弹驱逐舰长春舰、济南舰。

演练中，航母编队以辽宁舰为核心组成海上战斗队形，并综合运用警戒直升机、舰基雷达构建严密预警探测体系，对海空目标搜索识别。歼-15舰载战斗机轮番起降、连续出动，前出与属舰密切协同，对“蓝方”舰艇实施精确打击。

央视报道引述航母编队参谋长高兆瑞的话表示，这次航母编队远海演练，突出在陌生海域中舰艇和舰载机的协同运用，检验航母编队综合攻防体系的建立和保持，强化复杂态势下指挥员的指挥决策能力，达到预期效果。

新浪军事频道分析指出，此次辽宁舰编队护航舰艇以导弹驱逐舰为主，表明辽宁号航空母舰编队以作战编队形态进入太平洋，此前辽宁号航母编队也进入过太平洋，但是以训练成份居多。这是中国海军航母编队首次以作战编队状态突破第一岛链，太平洋上只有美国海军航母编队历史正式宣告结束。

在作战编队状态下，辽宁舰可以在空中保持1个歼-15双机编队执行空中警戒任务，1架直18预警直升机和2架歼-15处于紧急出动状态，另外还有6-8架飞机能够在短时间出动，执行防空拦截和打击任务。以每架歼-15挂载2-4枚空舰导弹、精确制导炸弹计算，可以压制一个中等规模水面舰艇编队，或者每天压制3-4个陆地关键目标。

中国航母辽宁号航母编队出现在西太平洋演练，昨天最早是由日本媒体发出的消息。

日本每日新闻引述日本海上自卫队的透露消息，辽宁号从巴士海峡进入西太平洋，航母编队包括辽宁号航空母舰、一艘052D型驱逐舰（舷号154厦门舰）、三艘052C型驱逐舰（150长春舰、151郑州舰、152济南舰），以及两艘054A型护卫舰（538烟台号护卫舰、547临沂号护卫舰）。

日媒分析认为，从这个编队规模来看，水下可能还会有攻击核潜艇进行水下警戒和护航。

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