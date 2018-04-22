龙芯负责人：用毛泽东思想武装 再干13年应走得通

中国芯片企业“龙芯中科”总裁胡伟武近日接受《经济观察报》采访时表示，要用毛泽东思想武装龙芯课题组，再干13年，中国自主通讯芯片这条路应该走得通。

据经济观察报报道，“龙芯课题组”于2001年正式成立。这一年，集成电路第一次出现在中国政府工作报告中。随着中国芯片逆差迅速扩大，中国政府开始投入巨大资源，试图催熟本土产业。2006年，汉芯造假事件被曝光。这起被称为“21世纪中国第一科技造假案”的汉芯事件使得人们开始重新审视中国芯片。

2013年5月，龙芯对CPU的研发路线进行了调整，将CPU结合特定应用来展开，包括宇航、石油、流量表等研制专用芯片。龙芯团队也展开了新一轮的融资行动。2014年，龙芯获得了鼎晖资本的投资。鼎晖是中国最大的资产管理机构之一。

但“卖不出去”依然是龙芯面临的最大问题。问题的根源早已在业内形成共识，就是没能建立自主可控的生态。在民用市场，服务器、PC市场的CPU早已是Intel、AMD的天下，Intel更是建立起涵盖知识产权、技术积累、规模成本、软件生态于一体的整个商业模式壁垒，而且这种壁垒从未衰退。

记者观察到，龙芯公司会议室的墙上挂着“用毛泽东思想武装龙芯课题组”。胡伟武接受采访时，胸前别着一枚毛主席像章，脚踩一双轻便的布鞋，毫不掩饰他对毛泽东的崇拜。

“毛主席早就告诉我们，星星之火，可以燎原。”胡伟武对记者表示，龙芯的打法是以党政军为根据地，向民用市场拓展。按胡伟武“农村包围城市”的做法，会先从中小企业入手，再和一些高校合作，建立试点。“龙芯已经走了18年，再干13年，这条路应该走得通。”

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