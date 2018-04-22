台大教授：因“卡管”台大校园已出现分裂

台大心理系教授黄光国表示，从管中闵人事案被卡一事，台大校园已出现分裂，反卡管与卡管两派人马的交锋对抗，其实就是一场民主对抗民粹的过程。

据中评社报道，黄光国指出，在国民党一党专政的时代，台大是党外人士的主要根据地，台大人对各种不同的政治主张有较大的包容力，因此台湾社会中早有台大制造“台独”之说。

台湾解除威严之后，在“党政军退出校园”的口号之下，国民党的“知青党部”在台大校园无法继续立足，“台独”势力反倒乘虚而入，因此台大的整体氛围一直予人以“绿大于蓝”的印象。

然而，这次卡管事件的过程，却改变了一般人对于台大的看法。“台湾大学自主联盟”号召3千名台大师生联署，并向校友小英总统拜年，呼吁“还给我们台大校长”。绿营方面也不甘示弱，由“中研院”研究员张茂桂和台大历史系教授陈翠莲领衔，邀集400多名台大师生及校友，要求召开临时校务会议，支持教育部“监督大学自治”。

黄光国认为，由“卡管”及校务会议的过程，可以很清楚地看出：绿的一方是“台独”基本教义派动员所有蔡政府的势力，不计代价围堵管；挺管的一方却不是铁板一块，组成“台湾大学自主联盟”的大多数教授，平常都不过问政治。他们代表了台湾社会中追求“民主法治”的理性力量。他们在人数上占大多数，却经常被少数热衷政治的独派所绑架。

不管这件事怎么发展，黄光国希望，台湾社会中追求“民主法治”的理性力量，能够持续抗拒“台独”势力的民粹狂潮。

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