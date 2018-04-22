易纲：中国金融风险总体可控

中国人民银行行长易纲21日在华盛顿表示，中国经济基本面强劲，金融风险总体可控，同时拥有充足的政策工具防范系统性风险。

据新华社报道，国际货币基金组织决策机构国际货币与金融委员会当天在华盛顿结束第37届部长级会议。易纲在提交给此次会议的书面声明中说，2017年中国非金融部门杠杆率略有上升、企业部门杠杆率有所下降，同时金融部门的杠杆水平得到控制。

易纲指出，当前中国经济基本面强劲，拥有充足的政策工具防范系统性风险。他表示，中国将继续推动金融业改革开放，大幅放宽市场准入限制，建立更具吸引力的投资环境，加强知识产权保护，同时积极扩大进口。

谈到贸易摩擦，易纲表示，各方应继续倡导多边合作和加强政策协调，维护开放和以规则为基础的多边贸易体系，利用这个体系解决贸易争端，同时推动全球贸易和投资更大程度的一体化。此外，各经济体应以合作的方式继续推动金融改革，提升国际货币体系的稳定性和韧性。

易纲强调，中国将继续支持多边主义和世贸组织框架下的以规则为基础的、开放的多边贸易体系，并加强与各方合作。

国际货币与金融委员会一年召开两次会议，讨论全球经济形势并为国际货币基金组织提供工作建议。

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