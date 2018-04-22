银川、济南、洛阳位列一季度中国十大“堵城”前三

近日，《2018Q1中国主要城市交通分析报告》（以下简称“报告”）出炉。报告显示，中国主要城市拥堵趋势持续下降，一季度近六成城市拥堵同比持平或下降，仅有18%的城市通勤高峰受拥堵影响，众多传统堵城跌出堵城排行榜前十，本季首堵为三线城市银川。

据封面新闻报道，报告显示，2018年第一季度，361个城市中仅有18%的城市通勤高峰受拥堵影响，其中15%的城市通勤高峰处于拥堵状态，3%的城市通勤高峰处于严重拥堵状态，18%的城市不受影响，64%的城市缓行。从地域分布来看，成渝及周边、湖北、贵州、湖南西部、四川东部和东北部分城市，一季度拥堵相对较高；长三角和西部城市相对较为畅通。

在与去年同比的100个样本城市中有23个城市拥堵同比基本持平，34个城市拥堵同比下降。总体来看，近六成城市同比去年拥堵情况处于持平或下降趋势，说明各地治堵持续生效，其中石家庄拥堵同比下降最大，降幅为11.9%。当然，也有部分城市拥堵同比上升，南阳拥堵同比上升最高，涨幅达12.8%。

本季报告，公布了最新的中国堵城排行榜，TOP10依次为银川、济南、洛阳、北京、呼和浩特、赣州、合肥、哈尔滨、茂名、汕头。其中，银川力压老牌堵城济南，成为第一季度首堵，北京、上海、广州、深圳一线城市排名下降，洛阳、赣州、茂名、汕头、合肥等大、中型城市排名上升。

数据分析师认为，大、中型城市拥堵上涨可能受出城返乡客流集中、市民采办年货、大型活动、雨雪天气等多种因素叠加影响有关。

免费试阅14天