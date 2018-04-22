骗老年人新套路：专车送到郊区观光园推销保健品

据北京青年报报道，面向中国老年人推销保健品的骗局，今年又有了最新套路。记者调查发现，推销者为逃避官方打击，开始变换经营场所，通过电话先与老人约定，再派车将他们送至某地，然后集体前往郊区的观光园，利用封闭的环境，借以销售高价产品。

记者注意到，这群骗子以往是通过传单或者电话等方式联系老人，然后让他们前往某个固定的经营场所。不过骗子发现，这些场所地处繁华地带，容易泄露风声，被相关部门查处。于是他们开始变换套路，先将老人集中至某个地点，再一起前往处于郊区的观光园，其举动更不易为外界所熟悉，避开了被打击的风险。

据了解，在组织聚会时，组织者普遍要求参会的老人们，不许用手机，不许和家人联系，不能对任何人透露行程。

对于电话销售保健品暴露出城市管理中的诸多漏洞，很多老人既气愤又无奈。由于涉及许多家庭的私事，很多骗子得以“一对一”采用攻心术骗取老人信任。尤其是针对身患重病的老人和家庭，这些专做老人生意的所谓“商人”更是冷血，一出手就是几万、几十万地骗钱。可是查证的时候，因为他们熟知“政策红线”，往往取证非常困难。

报道指出，现在的电话营销骗局已经从直接的推销保健品、保险、贷款、高息理财发展到老年证升级、组织低价游等形式，让人“防不胜防”，成了专门针对老人的“城市牛皮癣”。

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