蓝绿重兵备战新北 侯友宜：欢迎各路英雄好汉

国民党新北市长参选人侯友宜今天针对蓝绿集重兵打新北选战一事表示，新北市在这一场选举是全国瞩目的焦点，他欢迎各地英雄好汉来新北市参加这场选战。

据联合新闻网报道，侯友宜今天上午陪同国民党市议员参选人王威元到三重、芦洲的市场扫街拜票，获不少摊商欢迎及请吃西瓜等食物，场面热烈，一直强调自己是市场小孩长大的侯友宜对媒体说，市场就像是他的家一样，很自然也很开心。

媒体询及民进党新北市长参选人苏贞昌26日将拜会国民党籍的新北市议长蒋根煌，但他表示不担心苏贞昌来拔桩，因为他和蒋根煌认识7年多，大家感情都很好。他表示，苏贞昌老县长去拜访议长，是礼貌性的拜会，他一点都不担心，他也会和蒋根煌一起并肩作战。

媒体询及外总统府秘书长陈菊可能接任苏贞昌竞选总部主委，以及绿营府院党重兵集结挺苏及蓝营也筹组团队辅选侯等问题，侯友宜表示，新北市在这一场选举是全国瞩目的焦点，他都欢迎各地英雄好汉来参加新北市这场选战。

侯友宜强调，不论是想到新北市助选的、或参与选战的，他都举双手热诚欢迎，让新北市民得到更多福利照顾才是他要的。他也欢迎任何人来帮他打选战，包括市民及相关支援体系，欢迎大家一起来。

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