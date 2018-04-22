中国探月工程总设计师：月球背面着陆难度远大于正面

中国计划于今年年底发射嫦娥四号月球探测器，首次实现人类探测器在月球背面软着陆。今天(22日)，探月工程总设计师吴伟仁解释该计划时表示，月球背面探测不仅有助于全面探索月球，也可以在电磁波宁静区探索宇宙起源时期的信号。

据新京报报道，从2007年起，中国陆续发射了嫦娥一号、二号、三号探测器，实现了绕月探测和月球正面软着陆。嫦娥四号计划今年在月球背面软着陆，进行月球背面巡视区形貌和矿物组份探测与研究、月球背面巡视区浅层结构探测与研究、月基低频射电天文观测与研究等科学目标。

在月球背面软着陆，不仅遥测难度更大，地形也更为复杂，难度将远远大于登陆月球正面。今天，在中国科技馆“中国航天日”北京分场活动中，中国探月工程总设计师吴伟仁院士表示，根据嫦娥一号和嫦娥二号拍摄的月球背面图像，可见月球背面多山，没有正面平坦，“打个比方，嫦娥三号相当于在华北平原着陆，嫦娥四号则相当于在崇山峻岭的云贵川地区着陆。”

为什么要让探测器着陆月球背面？吴伟仁解释，目前全世界进行过120多次月球探测活动，但从来没有探测器登陆月球背面，要想深入探索月球奥秘，一定要去月球背面。而且目前中国有条件和能力开展月球背面软着陆探测，争取创造世界第一。

更重要的是，月球背面探测具有很多独特的科学价值。吴伟仁说，月球背面避开了来自地球的大量电磁干扰，处于一种电磁波“宁静区”。只有在这样的洁净环境中，探测器才可以探测宇宙形成早期发出的短波。

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