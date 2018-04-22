西安部分楼盘“一房难求” 分析指与落户新政有关

据中国之声《新闻纵横》报道，最近，陕西西安的部分区域楼盘热销，一些楼盘出现“一房难求”的现象。3月西安市新建商品住宅价格同比增长11.2%。

有人认为，房价上涨与今年西安推出的“落户新政”吸引大量外来人口有关。仅今年一季度，西安市就新落户24.5万人，几乎是去年全年迁入人口的总量。对此，西安市政府作出回应。

西安市住房保障和房屋管理局局长夏俊山表示，部分区域的确出现供需紧张现象，但随着冬季结束建筑工地复工，“缺房”现象将会得到缓解。受手续办理和施工进度的影响，部分项目没能按年初发布的计划上市，一季度住房供应量比计划少80万平米。随着施工旺季的到来，后续项目将按计划陆续推出上市，这种暂时的现象将逐渐解决。今年的上市计划中，一手房加二手房有35万套左右会陆续推向市场，房源是充足的。

另一方面，今年西安市推出落户新政，大大降低落户门槛。一季度，全市新落户24.5万人，几乎是去年全年迁入人口的总量。陕西省房地产研究会会长王圣学认为，“新西安人”的购房需求的确需要引起重视，政府应加大基础设施建设力度予以应对。但在看得见的数字变化之外，大量人口涌入给本地购房者带来看不见的心理压力，却是当前西安房价上涨的“幕后推手”。王圣学指出，目前出现“一房难求”的问题，一是盘子推得少，二是和恐慌心理有关系，大量人口入住对楼市、市民产生了压力。放在过去，六七千的房子都不会有人买，现在一万多的房却在争抢，有些人不一定马上需要买房，但是此时都在抢。

夏俊山也同意楼市中恐慌心理的存在，特别是个别企业近期采取全款优先、捆绑搭售、恶意炒作的营销方式，严重扰乱西安市房地产市场秩序，误导市场预期，引起恐慌性购房，政府对此将严厉打击。坚决打击囤积房源、捂盘惜售、哄抬房价、虚假宣传，制造、炒作、传播不实不全房地产信息，误导消费者、制造紧张气氛等扰乱市场秩序的行为，确保房地产市场平稳健康发展。

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