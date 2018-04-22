江西上饶强推殡改 “一刀切”做法引发质疑

据澎湃新闻报道，江西上饶市近期强力推进殡葬改革，“一刀切”的做法引发质疑。

15日，江西省上饶市鄱阳县乐丰镇召开绿色殡葬改革现场推进会，集中销毁当地推行绿色殡葬工作以来从各村村民手中收缴上来的600余副棺木，“两台挖掘机‘重拳’作业，将整齐摆放在广场上的棺木一一砸碎，当地千百年的殡葬陋习也随之被砸得粉碎。”

这场改革工作在上饶市所辖县（市、区）中被当作一项“中央有部署、省里有要求、市里有行动”的政治任务，被市委书记称为“一场硬仗”。在殡葬改革工作的推进过程中，也引来一些媒体质疑。

针对“一刀切”的质疑，铅山县民政局工作人员表示，收缴棺木和一律火化是执行上级部门相关政策，“棺木肯定全部要收缴，以后各个村建好了公墓要统一放到公墓里。自己上交就给奖励，一千五百块。以后火化了，不能土葬，不能再有棺木了，农村的遗体火化费用由政府买单。”

中国人民大学教授郑风田在接受中国之声采访时则表示，部分地区殡葬改革“一刀切”的做法不可取，“火葬对于中国农村的老人来讲，接受还有难度，从目前各个地方强制执行的效果来看，都非常不好，引起很大的民意反弹。涉及到民间风俗习惯和传统时候，单纯靠政府的行政命令强制执行可能会造成社会的不安定。”

免费试阅14天