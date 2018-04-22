海南楼市实行全岛限购

（早报讯）海南房地产调控再加码，实施全域限购。

据新华网报道，今晚，海南省人民政府召开《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于进一步稳定房地产市场的通知》新闻发布会，发布严格的房地产限购政策，在已出台限购政策的基础上，商品住宅实施全域限购。

按照中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅发布的《关于进一步稳定房地产市场的通知》，海南全省实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动，确保海南建设用地总量在现有基础上不增加。

建设用地供应向建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港亟需的基础设施、产业发展、社会发展、民生需求等倾斜，大幅减少直至停止供应外销商品住宅项目用地。研究出台具体措施，鼓励和指导已出让尚未开发的商品住宅用地转型用于发展其他产业或共有产权住房、限售商品住房、租赁住房等。

据新华社报道，中共总书记、中国国家主席习近平4月13日在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，海南将建为中国首个自由贸易港。随后在4月14日，中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出，支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。同时探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

《意见》提出实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动，要制定预案，稳定市场预期，防范炒房炒地投机行为。

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