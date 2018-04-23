刷新世界纪录 中国深海水下滑翔机首潜8213米

青岛海洋科学与技术国家实验室船队成员“向阳红18”科学考察船，昨天（22日）在中国国家海洋局深海基地靠港，圆满完成30天的共享航次任务。“向阳红18”搭载31套中国具有完全自主知识产权的“海燕-4000”米级水下滑翔机和“海燕-10000”米级水下滑翔机等设备奔赴马里亚纳海沟，最大工作深度达到8213米，刷新了下潜深度的最新世界纪录。

据央视报道，“向阳红18”此次共完成了18个剖面的下潜观测，其中超过4000米深度的观测剖面三个。此次任务获得大量深海观测数据，顺利通过海上测试。

项目负责人王延辉介绍说：“海洋深海滑翔机经过了一系列的规范化海上测试，性能得到了充分验证，在马里亚纳海沟附近海域，历时6天时间，最大潜深达到了8213米，将水下滑翔机的潜深从当前的6000米提升到了8000米的量级。”

青岛海洋科学与技术国家实验室主任吴立新表示：“应该说这是中国在深海观测方面走出的历史性的一步，近万米的水下滑翔机的研制成功，会带动辐射中国在深海无人装备方面的整体发展，具有引领性。”

另据中国网报道，“海燕”水下滑翔机由天津大学研制。去年8月，专用于台风观测的七台“海燕”水下滑翔机实现组网协作配合，在南中国海海域先后主动迎击“天鸽”和“帕卡”两场台风，实现了水下滑翔机对台风过境全过程的精细化观测。

免费试阅14天