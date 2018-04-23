美再打“台湾牌” 陆战队或驻AIT新馆

美国接二连三打出“台湾牌”牵制中国大陆，美台关系急速升温。将于6月启用的美国在台协会（AIT）台北办事处新馆，很大可能比照驻外使馆制度，进驻美国海军陆战队负责警卫工作。

《星岛日报》今天（23日）引述AIT前处长杨甦棣昨天（22日）投书台媒，强调筹备兴建新馆时已决定进驻海军陆战队。台湾学者认为，美方将这些行为视为“美陆台三边关系”的筹码，势必刺激北京敏感神经。

大陆与美国关系欠佳之际，杨甦棣昨天投书台湾《自由时报》，强调他任内筹备兴建新馆时，一开始就决定由美国海军陆战队使馆警卫队（Marine Corps Embassy Security Group）进驻新馆。

杨甦棣称，曾就此事拜访时任美国国防部助理部长葛瑞森（Wallace Gregson），确保国防部大力支持在AIT新馆派驻陆战队。

位于台北市内湖区的AIT新馆占地约6.5公顷，2009年6月动工，安全标准比照美国驻外使领馆。主建筑採堡垒式设计，外有围墙，内部设置斜坡车道、多个安全岗哨，启用后将严密管制通讯与人车进出。

据悉，新馆将设立“陆战队之家”（Marine House），美军派驻一支分遣队负责维安，人数大约十几人。

杨甦棣也表示，AIT新馆落成将传递一项明确讯息，即美国与台湾将持续保有紧密关系。

对此，中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑受访时表示，海军陆战队进驻新馆是有可能的，但不太可能携带重型装备或大规模部队进驻。

他也说，过去经验中，美国海陆仅会驻守美国政府的官方组织。但AIT为非盈利性的民间机构，若海军陆战队6月进驻AIT新馆，可视为美方对台湾的重视。

同时，这也是美方将这些行为视为美陆台三边关系的筹码。

政治大学教授丁树范则认为，美国任何动作都会造成大陆不悦。AIT虽为非盈利民间组织，但派驻在此的美文官、武官年资都可累积，因此他解读，这是一个“正常化、形式化的过程”。

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