江西上饶市强推火葬 拟销毁全市棺木

江西省上饶市近日强力推进殡葬改革，提供奖励与补贴，要求老人上交存放多年的“寿棺”，用掘泥车销毁600余棺木，并高呼要引导风水师及棺木营业者转行。此外，为达到2020年全市殡葬火化的目标，要做到“群众家中无棺木存放，从业人员无棺木工匠，流通市场无棺木销售”。不过，当地政府行为与民俗相悖，引起不少争议。

据《星岛日报》今天（23日）报道，4月初，上饶全市农村工作会议暨绿色殡葬现场推进会在德兴召开。中共上饶市委书记马承祖会上声称，要确保年底每村都有公益性墓地、确保没有乱埋乱葬坟墓、确保2020年底之前全市火化率达到百分之百。于是，一场“绿色殡葬改革”在上饶市展开。

上饶古县渡镇发放文件，称为深入贯彻中共十九大精神，整治农村“活人墓（生前已准备好的墓地）”“豪华墓”“村中坟”和“田中坟”等，5月底前要拆除、先人遗体须搬迁。

与殡葬有关的行业，文件指示须停业，引导风水师、土葬行业者、墓碑行业者等停业转行。

上饶乐丰镇则公开销毁村民缴交的600多副棺木。当地媒体称，由于提供奖励与补贴，不少老人自愿上交存放多年的“寿棺”，但仍有老人依依不捨，叹说：我这可是上好的杉木啊！“

据报道，信州区目更以每副2000元人民币（418.28新元）上门回收棺材，包括收缴棺材店内所有棺材。

中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田受访时表示：火葬对于中国农村的老人来讲，接受还有难度，从目前各个地方强制执行的效果来看，都非常不好，引起很大的民意反弹”。

微博上，有网民反对上饶政府的强硬禁止土葬，指农村老人重视入土为安；这种摧毁土葬行业的措施，对农村人打击很大。支持的网民则称，太多土葬墓地，有碍发展。

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