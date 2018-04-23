马云：掌握核心技术是企业责任

百度、阿里、腾讯、京东等中国科技巨头昨天（22日）云集福建福州“首届数字中国建设峰会”开幕式，纷纷谈及备受关注的“核心技术受制于人”话题。阿里董事长马云在会上表示，掌握核心技术，是大企业当仁不让的责任。

据《星岛日报》今天（23日）报道，腾讯董事长马化腾在会上也表示，中国企业“只有核心技术足够硬，才有和国际巨头平等对话的机会”。华为董事长梁华则介绍说，华为将以芯片设计等核心能力，为各行业构建创新合作平台。

据报道，一连三天的“数字中国建设峰会”由网信办、发改委、工信部、福建省政府共同主办。中国国家主席习近平向峰会发来贺信，强调信息技术创新重要作用以及峰会背景。

习近平表示，“2000年我在福建工作时，作出了建设数字福建的部署……福建在电子政务、数字经济、智慧社会等方面取得了长足进展。”

马云会上谈及“核心技术话题”的话题时，强调缺少核心技术“如同在别人的院子里面种菜”“核心技术很难，但也不是高不可攀”。

他表示，掌握核心技术是大企业的责任，不是看市值有多大，而是担当有多大；小企业掌握核心技术的太少，未来需要更多超过BAT的公司。

中兴受到美国制裁芯片进口备受关注，作为近年大力投入芯片开发的华为，以麒麟系列芯片闯出黑马成绩。

梁华介绍说，华为将依托自身核心能力“芯片设计、数学算法、架构设计”，构建信息和通讯基础设施平台，培育各行生态合作创新。

马化腾则提出，数字中国建设，需要企业的核心技术足够硬、“站上来”；数字化创新要“沉下来”，进入各行各业的核心，而不是热衷概念炒作；数字化升级需要“用起来”，让更多的人用起来、用得好，分享数字红利。

此前，习近平前天在全国网络安全和信息化工作会议上强调说，核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。

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