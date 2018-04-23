蔡英文称“国名”很清楚 林浊水：ROC世界上清楚的人极少

台湾总统蔡英文上周访问非洲友邦斯威士兰，由于斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世（Mswati Ⅲ）宣布将更改该国国名，媒体问蔡英文台湾内部也有要求“正名”声浪。蔡英文则回应说：“至于我们‘国家’的名称，我们现在不是都很清楚吗？”对此，民进党前立委林浊水说，蔡英文是说她在用“中华民国”吧，不过美国似乎不那么清楚上述“国家名称”，美国已经几十年不用ROC（“Republic of China”缩写，即“中华民国”）了，并指美国用的是“台湾”。

联合新闻网今天（23日）引述林浊水说，ROC甚至世界上清楚的人都极少，轰动一时的“习马会”（中国大陆国家主席习近平与台湾前总统马英九的会面），“国际媒体没有一个说马英九是The President of ROC（‘中华民国总统’）, 全部用The President of Taiwan（‘台湾总统’）”。

此外，连蔡英文的外交官员其实都没几个清楚，他们为驻外机构挂牌，99%挂的不是ROC，“常常糊里糊涂挂一些怪名字”。

林浊水表示，ROC，拥护“台湾价值”的人，有的不肯用，有的是用得很不甘心，有的是用得很无奈。

此外，有的是为了顾及台湾内部和解避免族群冲突而用，换句话说是为了顾大局而用。

林浊水表示，要台湾民众像蔡英文用ROC用得那么理直气壮，气势凌人；如此价值观，社会上是有其人。不过，这在台湾价值族群中，上述这样的人并不多。

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