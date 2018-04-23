世行增资130亿美元 中国投票权升至第三位

世界银行近日宣布，130亿元（美元，下同，171.22新元）的增资计划已获股东压倒性支持通过，其中包括向旗下的国际复兴开发银行和国际金融公司分别增资75亿元和55亿元；增资计划将用来应对扶贫问题等全球性挑战。此次增资后，中国在世行的投票权份额达到5.71%，在美国和日本之后居第三位。

据《环球时报》今天（23日）报道，世行还将把新增资金用于针对难民增加和传染病流行等紧迫问题的相关援助。世行行长金墉表示，预计增资计划将在世行7月1日新财年开始时全面生效。

金墉介绍说，此次增资完成后，世行每年平均贷放金额可以从2017年的600亿元，以及2018年预期的800亿元，提高至1000亿元，并一直延续到2030年。

另据第一财经网今天报道，世行也同意改变国际复兴开发银行的贷款规则，向收入较高的发展中国家收取较高的利率，以防止过度借贷。

金墉对世行各股东的大力支持表达了感谢。他认为，在历经三年的艰难协商后，此举是对世行的信任投票。

他表示，增资计划能够让世行更好地帮助贫困和脆弱国家应对风险。

日本共同社报道指出，此次增资后，中国在世行的投票权较之前上升了1.26个百分点，份额达到5.71%，位次上升至第三位，仅次于美国和日本。

美国和日本的份额则均略有下降，分别降至15.87%和6.83%，但仍占据着第一和第二的位置。

报道称，投票权反映成员国对世行运营的影响力，其份额是根据经济规模和各国对世行的贡献度等因素决定的。

根据世行规则，任何重要的决议必须由85%以上的表决权决定，美国的投票权虽有所下降，但仍超过15%，因此拥有一票否决权。

新华社引述金墉日前表示，中国已经并将继续成为世行“极其重要”的合作伙伴。他也充分肯定中国在推动普惠金融发展方面取得的重要进展，并表示世行正在研究中国推行普惠金融的经验。

世行上一次增资是在2010年。

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