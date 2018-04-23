创中国深海航程纪录 “潜龙三号”第二潜航行156公里

中国“潜龙三号”昨天（22日）晚间完成第二潜，并从深海回到母船甲板。此次航程达156公里，创下中国自主潜水器深海航程的最远纪录。

据中通社今天（23日）报道，中国最先进的自主潜水器“潜龙三号”于昨晚9时23分从南中国海深处回到“大洋一号”母船甲板。“潜龙三号”从前天（21日）零时24分抵达3850米深海开始航行，到昨晚7时12分结束航行，航行42小时48分钟、航程156.82公里，创下中国自主潜水器深海航程的最远纪录。

据悉，这是“潜龙三号”海试中的第二潜，主要是最大续航力的测验。

“潜龙三号”副总设计师、本项目执行负责人许以军说，本次下潜测试最大航程，同时也是对“潜龙三号”可靠性非常严格的考验。在“潜龙二号”技术基础上，“潜龙三号”通过减少电子设备功耗，提高推进效率，在最大续航能力测试上取得了非常好的试验效果。

另一方面，“潜龙三号”在此前的首潜中于3900多米的深海拍摄了大量照片，有鱼虾和海星、海参等美丽的深海生物，同时也“曝光”了大量塑料垃圾。

“大洋一号”船综合海试B航段首席科学家助理孙栋介绍，全世界每年有超过800万吨塑料被遗弃在海洋，占海洋垃圾的80%。塑料垃圾在深海低温无光的环境中，微生物活动非常弱，极难被自然降解。

孙栋表示，大块的海洋塑料垃圾非常扎眼，而塑料垃圾因物理、化学或生物作用层层分解破碎成直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒，被称为“海洋中的PM2.5”。

此外，海洋生物在摄食这些“微塑料”后，会影响其正常的生长、发育和繁殖，最终破坏生态平衡。

孙栋指出，应管好陆地塑料来源，减少塑料用品的过度使用，江河海边垃圾须妥善处理，严禁随意丢弃入海。对海洋“微塑料”污染问题，应大力开展相关调查和研究。

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