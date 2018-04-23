中国农村外出务工劳动力总量达1.74亿人

中国农业农村部今天（23日）公布，一季度中国农村外出务工劳动力总量达到1.74亿人。

据中新社报道，在当天召开的农业农村部例行新闻发布会上，农业农村部发展计划司司长魏百刚介绍，一季度中国农村外出务工劳动力总量达到1.74亿人，同比增长1.1%；月均收入达到3736元（人民币，下同，781.75新元），同比增长7.3%，延续了务工总量和工资收入双增势头。

日前中国国家统计局公布的数据显示，中国农民收入继续保持快速增长势头，一季度农村居民人均可支配收入达到4226元，名义增长8.9%。扣除价格因素实际增长6.8%，与GDP（国内生产总值）增速保持同步，高于城镇居民收入增速1.1个百分点。

近年来，中国农村多种新业态兴起，农村一二三产业加快融合发展。一季度，农产品加工业稳步增长，规模以上农产品加工业增加值同比增长6%以上。休闲农业和乡村旅游增速较快，一季度休闲农业和乡村旅游人数同比增长10%左右。

农产品电子商务发展迅速，一季度农产品网上零售额452.7亿元，同比增长38.8%。春节前后各大电商平台陆续推出年货节活动，带动了线上线下互动，促进了农产品出村进城。

魏百刚表示：“现在出现了一种说法叫‘逆城镇化’。”

魏百刚指出，目前中国农村创业创新积极推进，各地大力发展新农民新技术，建立了一批农民创业创新园区，吸引了越来越多的在城市有作为的农民工，大中专毕业生、退伍军人和科技人员返乡创业创新。据农业农村部统计，目前返乡创业人员已达到740万人。

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