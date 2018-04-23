料将正式海试 中国首艘国产航母今早驶离码头

今天是中国海军建军节，首艘国产航母今天（23日）上午离开大连造船厂舾装码头，有可能在今天进行首次海试。

《人民日报》旗下的环球网在微博发表消息，指今早10时许，中国国产第一艘航舰在拖轮的协助下离开泊位。

另据《香港经济日报》报道，在此之前，该艘航母一直在大连造般厂码头进行舾装。外界早前传出，002型航母可能在中国海军节进行海试。

辽宁海事局日前发布通告，自上周五（20日）至本周六（28日），渤海海峡黄海北部、渤海、渤海北部海域因执行军事任务而禁航。

中国许多军迷估计，这是要为002型型航母出海作准备。有网络图片则显示，国产航母甲板已经清空，舰岛的脚手架也已不见。

大连船舶重工集团有限公司董事长刘征上月出席全国人大会议时，已向媒体证实002型航母已经准备海试。

《人民日报》海外网日前也引述军事专家曹卫东的说法，航母极可能于4月海试，今年下半年可望交付海军。

据了解，002型航母是中国第二艘，也是首艘自制的航母，排水量可达6.5万吨，采用滑跃式飞行，可搭载40多架歼-15舰载机。外界传闻称，002型航母服役后，将被命名为“山东舰”。

另据央视披露的画面显示，辽宁舰航母开始承担新批次的歼-15舰载机试飞任务。未来新批次的歼-15将会部署到002型航母上。

有军事分析家估计，在未来15年内，中国可能会有六艘航母。除了目前的两艘滑跃式航舰外，两艘可能是蒸汽式弹射航舰，另两艘是电磁弹射式航舰。

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