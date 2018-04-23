“台独”再闹下去 王洪光：大陆很可能一脚踹开台湾大门

中国大陆人民解放军退役中将、原南京军区副司令王洪光今天（23日）发表评论，指台湾周边的大陆陆、海、空军事力量正在打造一条绞索，并慢慢收紧。大陆陆军航空兵的此次训练演习，只算是在台湾大门口放了一个“炮仗”，警告院子里的“台独”。他警告说，再闹下去，下一步就不是什么单一兵种的演习了，很可能一脚踹开大门，院子里“台独”的身家性命可就难保无忧了。

《环球时报》引述王洪光表示，解放军日前在福建省石狮地区台海，当面进行了陆军航空兵实弹演习，引发台湾军民的巨大震动，至今余波未了。

他指出，台国防部坚称，这只是“例行的训练演习”，力图轻描淡写，淡化此次演习的真实意图，降低军演对台湾政局影响的严重性，以自欺欺人和掩耳盗铃的说法，装作别人都看不见，祈望此次地震影响尽快过去。这就有必要把此次演习“说道说道了”。

王洪光说，此次演习完全不考虑台湾所谓“感受”，把演习地点直接摆到台湾海峡的最核心位置，并指这一位置从来就不是演习场，是预设战场。

他说，打开地图看看，稍有军事常识的网民都会明白，如果把远程火箭炮阵地和陆航的前进基地部署在该处，将直接威胁澎湖和台湾本岛。

此外，王洪光质问说，按照惯例做法，解放军4月应进行基础训练，少数进度快的兵种部队可能进入应用训练阶段，怎么会进行陆航单一兵种最高训练阶段的实弹演习？

他指出，该一大幅度提前的动作，就是告诉台湾，此次演习是为“台独”闹剧量身定做的。

也可明说，就是为台湾行政院长赖清德踩线出格的“台独”言论的私人订制。大陆国台办主任刘结一说，赖清德“就是一个台独”，这就是警告，将来“武统”的炮弹只会落在“台独”头上。

王洪光强调，此次军演解放军陆航小分队和单机一级自行规划航线，自行搜索和确定打击目标，自行对海上标靶和模拟舰船发起攻击，属于“自由作战”，十分接近实战。当然，这些演习内容都离不开上述三个任务，陆航部队参加军种合成训练和三军联合训演前的基础性、应用性课目。

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