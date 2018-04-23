习近平作重要指示：建设好生态宜居的美丽乡村

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日作出重要指示强调，要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，进一步推广浙江好的经验做法，建设好生态宜居的美丽乡村。

新华社今天（23日）引述习近平指出，浙江省15年间久久为功，扎实推进“千村示范、万村整治”工程，造就了万千美丽乡村，取得了显着成效。

习近平表示，自己多次讲过，农村环境整治这个事，不管是发达地区还是欠发达地区都要搞，但标准可以有高有低。

他指出，要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，进一步推广浙江好的经验做法，因地制宜、精准施策，不搞“政绩工程”“形象工程”，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。

据报道，浙江省自2003年实施的“千村示范、万村整治”工程有力支撑浙江乡村面貌、经济活力，农民生活水平走在中国全国前列，为中国建设美丽中国、实施乡村振兴战略等带来实践经验。

截至2017年底，浙江省累计有2.7万个建制村完成村庄整治建设，占全省建制村总数的97%。

此外，74%的农户厕所污水、厨房污水、洗涤污水得到有效治理；生活垃圾集中收集、有效处理的建制村全覆盖，41%的建制村实施生活垃圾分类处理。

免费试阅14天