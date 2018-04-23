湖北一精神病院发生凶案：女病患掐死同房病友

4月23日，上游新闻记者从多个渠道证实：19日晚，湖北襄阳市襄州区朝阳精神病医院（以下简称朝阳医院）二楼病房内，患有精神疾病的女子岳某，骑在同房病友李某身上将其掐死。目前，岳某已被刑拘。

据上游新闻综合报道，今年26岁的李某是襄州区峪山镇杨湾村人，患有癫痫，已结婚生子。李某哥哥介绍，李某9岁时发了一场高烧得了癫痫，发病的时候会抽搐，不发病时是正常人。去年夏天，她住进了朝阳医院，住院中途也会回家休养。

李某母亲说：“19日晚7点半，医院给我打电话，说我女儿和同病室的人打架，让我快点去。8点的时候，我已经在去的路上了，又接到医院电话，说我女儿已经死了，等我8点半到医院的时候，病房进不去，警察正在勘查现场。”

知情人介绍，行凶者岳某，女，30岁，患有精神疾病。岳某和李某同住在二楼可住10人的一间病房。事发时李某已经熟睡，岳某突然骑上李某身体，双手死死掐脖。医院护工发现后急忙制止，但李某还是因窒息而死亡。目前，岳某已被刑拘。

对于岳某的作案动机，知情人说：“岳某认为李某弄坏了她的收音机。”

朝阳医院一负责人称，此事是刑事案件，他不方便多说。目前，该院一方面与家属协商善后事宜，一方面配合警方调查。

“病房里发生这样的事情，我们要加强管理。”这名负责人说。

朝阳医院是经襄阳市、襄州区卫计部门批准设置的一所精神病专科医院，属非营利性医院。襄阳当地媒体《楚天快报》曾报道，2016年10月4日，该院一护工与病人发生肢体冲突，双方各有受伤；10月12日，该院护工用手铐铐病人。10月13日，襄州区卫计局责令朝阳医院整改，原因是“把病人当亲人”观念淡薄；医护人员管理素质不高，乱用手铐；院方组织医护人员学习不够。

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