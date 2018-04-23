涉郭文贵爆料文件伪造案 广东双胞胎兄弟被逮捕

重庆市公安局今天通报称，流亡美国的富商郭文贵近月来用作“爆料”的中共文件均为伪造文件，当局已逮捕一对在郭文贵指使下进行伪造的广东双胞胎兄弟，对两人采取刑事强制措施，并将与美国执法部门合作核查。

重庆公安局今天召开记者会，对约30家中外媒体记者作出以上通报。

去年10月，郭文贵在美国华盛顿发布据称出自中国政府的秘密文件，内容涉及增派国安部民警赴美执勤的工作。今年1月和4月，美国网媒“华盛顿自由灯塔”也先后公布了据称出自中共中央办公厅、分别提及朝核问题和针对美国科学技术领域统战工作的文件。

重庆市公安局法制总队副总队长郭亮在记者会上表明，有关部门认定，上述文件均由郭文贵授意并指使来自广东的双胞胎兄弟陈志煜和陈志恒（41岁）伪造，陈志煜此前旅居加拿大。

郭亮透露，陈志煜和陈志恒今年2月18日分别在广东和湖南被逮捕，依法扣押涉案物品，并“对受郭文贵指使伪造国家机关公文的犯罪事实供认不讳。”

据介绍，陈志煜和陈志恒去年5月得知郭文贵正公开悬赏征集中国政府的秘密文件，前者主动与郭文贵联系，对方认为他有很强的伪造文件能力，以每月4000元（美元，下同，约5290新元）工资聘请他，更承诺出资5000万元成立基金，任由陈志煜支配。

当局调查还发现，陈志煜和陈志恒实际上从2013年起就已开始伪造国家机关公文，并有偿提供给一些境外机构。

郭亮进一步指出，三人还共谋编造了多位中共中央和省部级领导在境外有私生子、房产、情妇、巨额存款等虚假信息，以及涉及其他单位、企业和公民个人的虚假信息，“情节严重、影响恶劣，已经涉嫌严重犯罪，公安机关还在进一步侦办中。”