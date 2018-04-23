台媒：美专家指两岸若开战美国一定介入

中国大陆近日对台湾释放军演讯息、以军机绕台示威等，台湾自由时报称，美国多位两岸专家分析指出，若台湾和大陆真的开战，美国一定会介入，且大陆也得付出非常昂贵的代价。

据自由时报援引美国《商业内幕》的报道，专家称，若大陆军队真的攻打台湾，要面对的台湾军队不是不堪一击、而是过去数10年来日日备战、战力强大的部队。

美国华府智库2049计划研究所研究员易思安表示，两岸若开战可能会出现灾难性的后果，短期来说，不管对大陆或是台湾，开战都有很复杂的风险，因為两方都得承担数以万计到数以百万的死伤，而且重点是“美国绝对不会坐视不管，一定会为了台湾而介入该战役”。

易思安分析，台湾的军队拥有坚强的实力及地形优势，却面临“先进武器不足”、“征兵制度的改变”等两大问题；易思安也说，因為大陆施压，导致台湾军方急需升级的坦克及军舰无法从外国获得。

美国智库“兰德公司”亚太政策中心副主任哈罗德则认為，大陆若决定攻打台湾，绝对得付出非常昂贵的代价，因为大陆没有把握“能承受开战后的后果”。

也有专家分析，如果美军介入两岸之间的战争，美国的潜舰将能摧毁4成攻台的军力，但因为大陆不会轻易放弃台湾，所以两岸政争可能会成為一场长期消耗战役。

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