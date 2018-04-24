中方回应美报告指责中国人权状况：已向美方提出严正交涉

美国国务院近日发表“2017年度国别人权报告”，涉华部分再次指责中国人权状况。对此，中国外交部发言人陆慷23日在例行记者会上表示，已向美方提出严正交涉。

据中新社报道，有记者问，我们注意到美国国务院近日发布了“2017年国别人权报告”。有评论认为，这份报告放大了对美国“战略对手”的批评，却对美国自身及其盟友的人权问题保持沉默，美国已经失去了在人权问题上评判他国的道德合法性，请问中方有何评论？

“你问题中对美国发表这个报告的评论，确实反映了国际社会不少成员一直以来的看法。”陆慷回应说。

陆慷表示，美方年复一年发布这个报告，对其他国家指手划脚，国际社会多数成员一向很反感。今年报告涉华部分继续罔顾事实、充斥偏见。我们已向美方提出严正交涉，明确告诉美方，试图通过这种方式干涉中国内政、影响中国发展，过去是徒劳的，今后也没有成功的可能。

他表示，中国政府高度重视保护和促进人权。新中国成立以来，特别是改革开放40年来，中国人权事业取得了历史性进步，这一点，中国人民最有发言权。

“我们赞同各国在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展对话交流，以达到相互借鉴、共同提高的目的。同时，包括中国在内的国际社会多数国家一向反对把人权问题政治化。”陆慷说。

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