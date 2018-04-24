台教育部长：假如我被发现违法 就会下台

教育部长吴茂昆再添争议，国民党立委柯志恩昨天在立院教育委员会质询时，当面质疑吴茂昆担任东华大学校长任内，到美国设立公司、并挂名负责人，这是重大行政瑕疵。吴茂昆答询说，在美设公司是为了申请专利的权宜方式；他强调，“假如我被发现违法，就会下台。”

据联合新闻网报道，柯志恩说，吴茂昆担任东华校长时，曾到美国成立公司，到大陆申请专利。吴茂昆虽是其中一位发明人，但发明权利应在东华，东华若无技转，吴茂昆当时身为校长却在美国设立公司并挂名负责人之一，这可能是行政上的重大瑕疵，涉及违反“公务人员服务法”第十三条，公务员不得经营商业或投机事业，要求吴茂昆提出完整说明。

昨天是吴茂昆接任教长后首度到立院备询，他答询表示，他是专利发明人，也有参与研究工作，这个专利权属于东华大学；在美的台湾科学家欧阳彦堂帮他们在美国申请专利，四位专利拥有人都是东华师生。柯志恩追问，“东华有没有技转给你？”吴茂昆回称，还没有。

至于是否有适法性问题，吴茂昆说，“我要了解一下，适法性我不太清楚”。但他强调，这不是为了赚钱，而是为了得到专利。立委张廖万坚质询时，吴茂昆答说“我不认为我有问题”，所做的事情都没违背法令，在美开公司和大陆申请专利，“以我的认知，都是没问题。”

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