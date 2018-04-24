中国银保会开展特急调研 全面深入摸清地方AMC经营风险

承担着化解地方金融风险任务的中国地方坏账银行发展正引发监管层重点关注。三位了解情况的消息人士周一透露，为全面深入摸清地方资产管理公司(AMC)经营的风险底数，研究制定有针对性的监管制度和标准，中国银保监会连发三份特急调研函，要求就地方AMC经营情况，以及银行业金融机构与地方AMC业务开展情况进行专题调研。

据路透社报道，消息人士引述文件通知称，是次要求各银监局开展的专题调研内容包括但不限于业务规模、业务模式，面临的主要问题和风险、成因分析、应对措施，特别是银行业金融机构通过与地方AMC开展业务的方式弄虚作假、粉饰报表等问题。

银保会并给各地方AMC下发了关于报送经营管理工作报告的通知，要求各地方AMC向法规部报送去年和今年一季度经营情况总结，包括但不限于不良资产处置、债务重组情况等。

此外，银保会还向各地金融办发函，商请金融办就地方AMC在经营管理过程中的主要问题，特别是不规范或者高风险的情况，例如协助商业银行粉饰资产状况、投资贷款等业务规模明显大于主业规模、资金投向与宏观调控政策相悖等提供相关材料。

一位消息人士并对路透表示，银保会法规部正在起草关于地方AMC发展的指导意见，指导规范业务发展，弥补制度短板。

中国地方版坏账银行首批于2014年7月落地，当时银监会分别批复了江苏、浙江、上海、安徽、广东5个省市五家地方AMC可在本省(市)范围内开展金融不良资产批量收购业务。

2016年10月，银监会放宽”一个省可设立一家地方AMC”的限制，允许符合条件的省级政府再增设一家地方AMC，据公开信息统计，截至目前已有57家地方AMC注册成立，注册资本金已增长到1545亿元（人民币，下同，323.92亿新元）、总资产已经超过4000亿元、净资产超过1500亿元。

上周，中央委宣布，中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。华融是中国资产规模最大的金融资产管理公司。

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