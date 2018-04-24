海南香港两地决定在十个方面开展合作

据《海南日报》报道，海南省发改委表示，为进一步扩大开放，充分发挥琼港两地比较优势，促进互利共赢，经双方政府批准，琼港两地决定在十个方面开展务实合作。

旅游方面，香港配合推动海南国际旅游消费中心建设；加强“一程多站”旅游联合促销；继续依托亚洲邮轮平台促进合作；支持共同举办或互相参加双方旅游节庆。

经贸方面，香港探索在琼建设服务贸易合作园区；鼓励海南企业通过香港实施“走出去”战略；香港支持琼方企业在港发展总部经济，支持琼方在港举办总部经济招商等活动；鼓励两地企业合作建立销售网络，互拓对方市场。

金融方面，支持海南企业在港发行债券及银行贷款；鼓励海南企业赴港上市。

会展方面，鼓励两地业界互相参与或共同举办展会；加强两地会展场馆服务技术交流，培养高层次会展专业人才。

文化体育方面，支持共同提高竞技水平，推动全民健身；支持艺术团体交流。

青少年交流和教育方面，鼓励香港青少年赴琼游学；鼓励香港青年赴琼开展义教、扶贫、实习等活动；积极开展“青年同心圆计划”等项目；琼方每年选派各级教师和优秀学生赴港培训和访学；推进职业院校合作；壮大琼港姊妹学校规模。

医疗方面，支持港方在博鳌乐城国际医疗旅游先行区设置医疗机构、执业；探讨开展急救医学培训班及紧急医学救援演练。

科技创新方面，依托海南高等院校、研究机构等重要平台，继续探讨课题研究合作、共建实验室等的可行性。

治安管理方面，双方加强反恐怖、打击预防犯罪、警务法制化建设、入境事务、消防勤务、交通管理、警务督察的交流合作。

气象合作方面，执行《海南省气象局与香港天文台合作计划》，共同推动琼港两地现代气象服务业务发展。

免费试阅14天