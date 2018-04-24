中国知识产权局：美贸易调查未客观看待中国知识产权保护进展

国家知识产权局局长申长雨24日表示，中国对国内外企业的知识产权一视同仁，同等保护，美国“301调查”的结果是没有看到或者是忽视了中国在加强知识产权保护方面的客观事实。

据中新经纬报道，24日，国新办就2017年中国知识产权发展状况有关情况举行发布会。有记者问：我们知道尤其涉及到在中国的外资公司的时候，知识产权是一个敏感的话题。有一些外国的公司抱怨中国知识产权方面的保护力度不够，或者说他们为了在中国做生意会被迫进行一些相关的知识产权转移，那么您觉得他们的这些抱怨是否合理？现在中美之间有贸易摩擦，知识产权也是其中一个重要的议题，您觉得在中美之间进行的相关谈判中，中方是否会回应美方的这些诉求，是否会对知识产权相关的政策进行一些调整？

申长雨回应称，中国在不断加大知识产权的保护力度，始终坚持对国内外企业的知识产权一视同仁，同等保护，得到国际社会的高度评价。

申长雨介绍说，2017年中国进一步修订《反不正当竞争法》，加强对商业秘密的保护，美国知识产权权威人士和有关媒体也表示，中国的知识产权保护环境得分居于中等收入国家前列，越来越多的被选为非中国公司间专利诉讼的一个关键地方，因为诉讼当事人觉得他们在中国会受到公正对待。

申长雨表示，中国始终按照国际贸易规则，积极支付有关知识产权的使用费。去年中国对外支付的知识产权使用费已经达到286亿（美元，下同，378.31亿新元），逆差超过200亿美元。其中，支付美国的知识产权使用费同比增长14%。

申长雨强调，中国始终都是知识产权国际规则的坚定维护者，也是重要的参与者，同时还是积极的建设者。这些年，中国知识产权环境，特别是知识产权保护环境的进步是巨大的。

申长雨介绍说，中国将进一步加强知识产权保护。这不仅是中国履行国际义务的需要，更是自身发展的需要。国家知识产权局将进一步加大知识产权保护力度，营造更好的营商环境和创新环境，吸引更多外资企业来华投资兴业，进一步扩大对外开放。

对于中美贸易涉及到的知识产权问题，申长雨指出，实际上美国所谓的“301调查”的结果是没有看到或者是忽视了中国在加强知识产权保护方面的客观事实。美国有很多知识产权的权威人士，他们都认为中国知识产权的保护环境和保护效果这几年进步巨大，这是得到国际社会公认的。

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