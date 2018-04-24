40万芯片人才缺口 中国计算机教育头重脚轻

据中国青年报报道，北京交通大学副教授李浥东近日受访时指出，在对中兴事件的讨论中，关注技术差距的多，关注人才问题的少。在他看来，中国国产芯片的研发和应用短缺，更为根本的问题在于中国计算机人才培养的“头重脚轻”。

李浥东指出，计算机专业的大学生和研究生，普遍不愿意学习更为基础的计算机系统结构，而是对计算机应用更加上心。“高校的芯片产业人才储备堪忧。几乎所有人都在做计算机应用的东西，而不是基础的东西。”

《中国集成电路产业人才白皮书（2016-2017）》指出，目前中国集成电路从业人员总数不足30万人，但是按总产值计算，需要70万人，人才培养总量严重不足。

李浥东警告，如果这样的情况继续发展下去，未来3-5年，计算机底层研究就会没有人才可用。“解决这个问题，需要体系化的建设来治根、治本。”

大连东软信息学院副教授张永锋受访时也指出，IT领域的人才考核体系该改一改了。“不能把所有专业一刀切，尤其是国家职称评定、绩效考核。”他认为，在芯片领域，中国本就落后于欧美国家，短时间内不可能产生很多成绩、赚很多钱，如果此时对芯片人才的考核还像其他领域一样，只看学术论文，唯绩效论，那么可能会有很多人离开这一领域，选择待遇更好的工作。

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