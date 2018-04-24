新加坡物流企业叶水福与中国富春集团签约 投资一带一路沿线市场

（早报讯）新加坡物流业老字号叶水福集团与上海物流企业富春控股集团携手开拓区域市场，设立初始规模1.5亿美元（约2亿新元）的物流资产私募基金，专注开发与收购“一带一路”沿线的物流资产。

两家企业今天在杭州签署正式合作框架，商定在今年下半年启动发行“富春·叶水福一带一路物流资产私募基金”。双方也将结合自身的优势和资源，共同探索东南亚的商机。

创建于1992年的富春集团（Forchn Holdings）在中国有多年物流资产开发和投资经验。集团在中国的“如意仓”品牌，提供电商服务网络，客户涵盖阿里巴巴、唯品会等大型电子商务平台。

新加坡物流企业叶水福集团（YCH Group）则创立于1955年，在企业对企业（B2B）和企业对客户（B2C）的物流业务上有超过60年经验，拥有前沿的供应链管理技术。

两家企业将通过新设立的私募基金，到一带一路沿线的城市投资货仓及物流资产，协助区域国家加强交通运输的基础设施建设。

叶水福集团执行主席叶进国受访时指出，物流基础设施的需求在一带一路下倡议的带动下增长快速，叶水福和富春集团新设这个私募基金，希望能在该领域拓展商机。

他也相信，熟悉东南亚市场的新加坡能为中国企业开拓东南亚市场提供资源。他说：“中国企业可以到新加坡设立区域总部，新加坡也有完善的金融基础设施和资本市场，为中国企业发展区域市场提供良好的融资平台。”

富春集团董事长张国标告诉《联合早报》，富春集团在中国有牢固基础，在B2B业务和资本运作上经验丰富，叶水福集团则熟悉东南亚和国际市场，强项在B2B领域和物流科技及运营。

他说：“双方合作可以把各自的优势衔接起来，发挥到最佳程度，形成独特的竞争力……未来在中国和东南亚的发展都会更加如鱼得水。”

富春集团此前已借助新加坡的资本市场展开融资，由该集团保荐的中国运通网城房地产投资信托（EC World REIT）2016年在新加坡挂牌上市。

此次富春集团和叶水福签署的合作框架中，运通网城房地产投资信托也将获得叶水福旗下13个物流资产的独家收购机会。这批资产分布在亚洲多国的重要枢纽城市，总面积超过28万平方米，总价值接近4亿新元。一旦完成收购交易，叶水福将租赁并运营这些物流资产，同时获得运通网城房地产投资信托的一部分股权以及董事会席位。

正在浙江访问的贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖，今天在杭州见证叶水福集团和富春集团签署合作框架。（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）

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