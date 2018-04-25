港交所推出新上市制度 业内人士：有助提升金融市场竞争力

香港交易所24日宣布，为拓宽香港上市制度而新订的《上市规则》条文将于30日生效，公司可于该日起提交正式申请。业内人士接受中新社记者采访时表示，新制度对香港资本及金融市场起到正面作用，有助提升香港金融市场的竞争力。

据中新社报道，澳洲会计师公会大中华区副会长卢华基受访时表示，香港作为国际金融中心，已有非常大的资本市场。此次改革一方面可吸引更多新经济企业，使香港高科技板块有更强大的发展，更深一步扩大市场多元化；另一方面也能让国际投资者更乐意到香港进行投资，提升本地金融市场的竞争力。

据了解，新上市制度改革容许拥有“同股不同权”公司上市。卢华基认为，逾八成此类型公司都属新经济公司，如科技金融、新零售等领域企业。香港在过去过分依赖金融和地产板块，如能吸引新经济公司来港上市，不单对股票市场有利，长远来看，对培养本地高科技人才、引进海外高科技也是利好因素。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴对记者表示，香港一直以来的上市要求都看重公司的利润情况，但很多发展潜力大的企业，利润却不是很高。他举例指，全球市值最高的前10个企业中，有7个是新经济公司。香港按照全球经济走向发展资本市场，推出新上市制度非常合理，将对香港资金流动性带来很大帮助，从而带动整个资本市场发展。

他强调，“同股不同权”的概念在亚洲地区来说是一个创新，虽然日本此前已经推出，但其市场较本土化。如果不计日本在内，香港可谓是亚洲地区唯一接受创新企业架构上市的国际市场，这对香港的金融市场肯定是利好因素。

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