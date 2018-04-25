内蒙古自治区政府副主席白向群被调查

据中纪委网站信息，内蒙古自治区政府副主席白向群涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

白向群简历

白向群，男，蒙古族，1962年9月生，辽宁北票人，1984年1月加入中国共产党，1984年7月参加工作，中国人民大学经济学院政治经济学专业毕业，经济学博士学位。

1980.09--1984.07内蒙古民族师范学院物理系物理专业学习

1984.07--1986.03 内蒙古自治区赤峰市教育局干部

1986.03--1993.02 内蒙古自治区赤峰市教育局团委书记、党办主任、成人招生办公室主任、秘书科科长（其间：1988.05--1989.10挂职任内蒙古自治区巴林右旗羊场乡党委副书记）

1993.02--1994.06 共青团内蒙古自治区赤峰市委副书记

1994.06--1996.08 共青团内蒙古自治区赤峰市委书记

1996.08--2000.09 共青团内蒙古自治区委副书记、党组成员（其间：1996.12--1998.11中国社会科学院研究生院经济系市场经济专业在职研究生学习）

2000.09--2003.03 共青团内蒙古自治区委书记、党组书记

2003.03--2008.02 内蒙古自治区乌海市委副书记、市长（其间：2003.09--2006.07中国人民大学经济学院政治经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位；2006.05--2007.04挂职任三峡总公司长江三峡旅游发展有限责任公司副总经理）

2008.02--2011.02 内蒙古自治区乌海市委书记

2011.02--2012.05 内蒙古自治区锡林郭勒盟盟委书记

2012.05--2013.02 内蒙古自治区副主席、党组成员

2013.02-- 内蒙古自治区副主席、党组成员

第十届全国政协委员，内蒙古自治区党委委员（简历摘自内蒙古自治区人民政府网站）

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