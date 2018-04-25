总设计师：“天宫”部分技术或超国际空间站

中国载人航天工程总设计师周建平24日表示，计划于2022年建成的中国空间站“天宫”，在信息、能源、动力技术以及运营费效比方面，可望超越国际空间站。

据科技日报报道，周建平同时表示，总体上看，“天宫”除了规模，在功能、应用效益、建造技术、物资补给等重要指标方面，将能全面超越“和平号”空间站，达到或接近国际空间站水平。

在当日举办的第三个“中国航天日”主场活动中，周建平对“天宫”进行了详细解读。他介绍，其基本构型由1个核心舱和2个实验舱组成。三舱组合体质量66吨，额定乘员3人，乘员轮换期间可短期容纳6人。

“天宫”有3个对接口，支持载人飞船、货运飞船和其它来访飞行器对接及停靠。同时拥有26个舱内载荷机柜装载空间，67个中小型舱外载荷接口，3个舱外大型载荷挂点，1个扩展试验平台挂点，具有强大的供电、信息、环热控、机械臂等应用载荷支持能力。实验项目和试验设备可根据需要更换或升级，模块化货船可为载荷实验提供强大的运输能力和良好的运输环境。

此外，装载大型巡天望远镜的光学舱将与空间站共轨飞行，其具有与哈勃望远镜分辨率相当、视场大200多倍的天文巡天观察能力。光学舱可短期停靠空间站进行维护维修，以及推进剂在轨补加。

“天宫”将运行在393±10公里高度的轨道，建造完成后使用寿命大于10年，可通过在轨维修延寿，还能根据科学研究需要进行扩展。在轨运营阶段，其将开放设施吸引投资，开展商业化应用活动，形成政府主导、多元投入格局，加快科技成果向各领域转化，促进太空旅游等太空经济发展。

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