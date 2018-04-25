腾讯和网易版权合作 打击盗版音乐

中国国家版权局新闻发言人于慈珂表示，自2015年国家版权局组织开展网路音乐版权秩序专项整治以来，网路音乐的侵权盗版行為得到有效遏制，网路音乐版权秩序也有了明显好转。

据中新社报道，中国国务院新闻办公室24日举行2017年中国知识產权发展状况新闻发布会。对于腾讯音乐和网易云音乐今年就网路音乐版权合作事宜达成版权合作一事，于慈珂表示，这有利于网路音乐作品全面的授权和广泛的传播。他指出，此次双方的版权合作也是国家版权局巩固网路音乐版权整治的成果之一。

谈及国家版权局在促进网路音乐產业方面的相关举措时，于慈珂表示，在加强网路音乐版权保护的同时，推动音乐作品更广泛传播，是促进网路音乐產业更快发展的重要问题，国家版权局採取了多项措施进行监管和协调。

他介绍，国家版权局此前先后约谈了主要的网路音乐服务商和主要音乐公司，要求他们促进网路音乐全面授权和广泛传播，避免独家授权，探索建立符合市场规律和国际惯例的网路音乐版权的授权和运营模式。

于慈珂称，国家版权局将进一步加强网路音乐版权的重点监管，要求网路音乐服务商和音乐公司加强网路音乐资源的版权管理，积极建立良好网路音乐版权生态。



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