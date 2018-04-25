华南最大综合交通中心明启用

华南地区最大综合交通中心（GTC）将于本月26日与广州白云机场2号航站楼同步启用。届时，旅客可以在这裡轻鬆实现飞机、地铁、城轨、大巴、出租车、私家车等多种交通方式零距离换乘。

据中新社报道，该综合交通中心位于广州白云机场1号航站楼和2号航站楼之间，设有连接通道与2号航站楼互通，总建筑面积22.2万平方米，相当于30个国际标準足球场大小，包含一个室内停车楼和两个露天停车场，具备市内大巴、城际大巴、地铁、城轨换乘等多种功能。主体為地上四层，地下两层。

在交通流线上，2号航站楼採“单一方向”设计，接站车直接进入停车场，送站车在出港高架即停即走。旅客无论出发和抵达，所有进出交通都在航站楼和综合交通中心内完成，出行、换乘效率大大提高。

出发旅客，届时无论是乘坐私家车、出租车，还是大巴（长途、市区线），均可直接经出港高架前往2号航站楼出发区下客。2号航站楼出发厅外路面共有10条车道，每种类型车道均设有专门的“即停即走下客区”。到达白云机场的旅客，可在2号航站楼一层到达大厅外乘坐出租车，也可无缝进入综合交通中心（GTC）选择地铁、大巴、私家车等交通工具离开。



免费试阅14天