台军今年演习征用无人机 拒绝大陆品牌

台军今年“汉光34号演习”将首次征用台湾科技公司的民用无人机及航控人员。台湾业者指出，岛内无人机市场超过95%都是大陆品牌，台国防部回应称，已设定门槛拒绝大陆品牌无人机参演。

据台湾联合报报道，台军“汉光34号演习”实兵操演将于6月4日至8日举行。台国防部24日上午称，台军将首次把岛内科技公司的民用无人机及航控人员，纳入陆军部队“协力作战”，执行战场侦搜、目标标定、效果监视等战术行动；同时模拟在管道通信中断备援的情况下，整合民间通信力量，运用民营电信公司基地台维持各级部队指挥畅通，并借助民用型战术APP建立作战共同图像等。

对此，从事空拍业务的郭元宏表示，岛内空拍机市场，大陆品牌占比超过95%，台湾品牌也是大陆厂制造的，美国品牌在台湾几乎没人用，剩下的就是超高价的大型电影拍摄用的空拍机，与空中侦察“完全不搭”。因此，届时恐怕都是大陆无人机在为台军“执行战训”。

台国防部对此回应称，这项征用由台陆军负责，台国防部要求陆军为此项业务招标时，“已设定门坎，参演的空拍机不得为大陆品牌。”

据报道，对于此次“实兵实弹演练”，台国防部称，计划将采取三军联合对抗模式，模拟“敌方”对台“三栖突击进犯”，防卫军按照“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”的整体防卫构想，实施“实兵对抗、实弹射击、实战演练”，在台湾所谓“海、空域”及北、中、南部地区，采取“仿真、实弹、实战”模式，执行连续24小时昼夜实兵对抗演练。

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