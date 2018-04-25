四川四名少年游泳溺亡 此前有路人劝说未果

24日下午，泸州市公安局官方微信公众号“平安泸州”发布警情通报，证实4月21日下午在纳溪失踪的四名少年已溺水身亡。泸州警方强烈呼吁：家长和老师，请告诉孩子“要游泳，家长可以带着去游泳池”，千万不得私自“下河、下水野游”。

据成都商报报道，4月21日下午，泸州纳溪渠坝镇4名读初二年级的少年在当地河中游戏后失联。纳溪警方接到报警后立即展开搜救，同时纳溪区、渠坝镇党委政府组织区、镇、村200余人与警方展开全力搜救。

经警方调查，罗某（13岁）、李某（14岁）、褚某（14岁）、伍某（13岁），均为当地中学初中二年级学生，于4月21日14时左右从家中外出。据目击证人李某某告诉警方，当时看到李某等小孩在渠坝镇雪龙村铁路桥桥下河滩处玩耍、洗澡，劝说未果便离开，此后，四少年失联。

据警方介绍，于23日13时20分，搜寻人员在渠坝加油站后永宁河里发现并打捞起一具遗体，经家属辨认，死者为伍某。当日17时50分，又打捞出一具遗体，经家属辨认，死者为褚某。 截止24日清晨7时40分，在同一河段又陆续打捞出两具遗体，死者身份正在确认中。

经过公安机关初步检验，四具遗体均符合生前溺水窒息身亡尸表征象。



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