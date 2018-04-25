台湾民进党通过苏贞昌参选新北市长

民进党今天召开中执会，征召提名前行政院长苏贞昌参选新北市长，并通过新竹县长和花莲县长人选， 据转述，身兼党主席的总统蔡英文会中催促，“开快点，减清警压力，也不要太影响附近商家。”

据中时电子报报道，民进党今天会中一致通过征召提名苏贞昌同志参选新北市长、郑朝方同志参选新竹县长、刘晓玫同志参选花莲县长。蔡英文在会中喊话，感谢苏贞昌愿意承担，这三个选区挑战性很高，全党要团结一致打出最好成绩单。

民进党为了新北市选举团结，被征召的前行政院长苏贞昌将和前行政院长游锡堃“大和解”；选对会召集人陈明文表示，大概一个礼拜前就基本上都敲定了；据了解，中执会今天正式提名后，苏贞昌竞选团队的将会开始形成、并对外宣布。

此外，民进党中执会还通过花莲县长和新竹县长参选人名单，分别为花莲县议员刘晓玫和前新竹县长郑永金之子、民进党发言人郑朝方。

民进党发言人林琮盛会后转述，中执会通过三县市提名后，总统表示，这三位都在挑战性非常高的选区参选，尤其新北市苏贞昌愿意承担责任，大家很感谢，而两位年轻同事愿意承担也令人感动。

蔡英文表示，今天通过提名后，大家要在这三个挑战性很高的选区，尽自己力量让提名人顺利当选，从现在开始到投票日，全党同志全力投入、团结一致，让县市长和议员都能打出最好成绩单，最后再次感谢苏贞昌、刘晓玫和郑朝方愿意承担。

免费试阅14天