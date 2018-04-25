美专家：四架轰炸机即可歼灭辽宁号40艘军舰编队 

中国航母“辽宁号”日前在南中国海举行大规模军演，通过卫星以及官媒，展示了辽宁号与40余艘中国军舰在海上编队航行的画面。但有美国军事专家质疑这种航行编队方式，美军只要出动四架B-1B战略轰炸机，就能将其歼灭。

据自由时报援引《商业内幕》报道，美国军事专家克里斯汤森（Hans Kristensen）看了辽宁号舰队在南海编队航行的照片后，在推特上表示中国舰队“令人印象深刻”，他们将成为四架B-1B战略轰炸机的靶子。他表示，利用轰炸机所携带的96枚远程反舰导弹（LRASM），就能把整支中国航母编队完全摧毁。

据悉，B-1B战略轰炸机，被美国军方视为目前世界上威力最强大的战略轰炸机，这架超音速轰炸机，有多架部署在关岛，从关岛起飞后3小时内就可飞抵中国周边海域，其拥有能离地60公尺的超低空飞行能力，令对方雷达难以侦测；而LRASM导弹则用来对付航母、两栖攻击舰等大型水面战舰，其射程可达800公里以上，而匿踪性极强，能有效突破目标的防御圈。

据中国《科技日报》报道，中国军事评论家陈光文指出，由于B-1B的匿踪与超低空飞行能力，不管是辽宁号还是护航驱逐舰的雷达均无法有效发现，他坦言：“如果不能提供有效预警，就无法做到有效拦截，因此其威胁实在不小。”

陈光文表示，美军就是认为“中国海军无法有效发现和应对这种导弹的打击。”不过，他也强调，“某种装备并不能决定战争胜负”，有关言论还是“耸人听闻”的成分居多。

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