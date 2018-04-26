《英烈保护法》拟增条款打击“精日”

《中华人民共和国英雄烈士保护法（草案）》昨天（25日）提交第十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议审议。草案提出，增加打击“精日分子”的相应条款。草案二审稿还拟加入相关规定，对来源于境外的侵害英雄烈士名誉荣誉信息进行必要阻断传播。

据《人民日报》报道，近年来，中国社会上个别人身着二战时期日本军服拍照并通过网络传播，宣扬、美化侵略战争，损害国家尊严、伤害民族感情，造成恶劣社会影响，需要明确相关法律责任，予以严厉打击。

全国人大常委会宪法和法律委员会研究认为，对这种行为，要通过加强教育、管理和加大处罚力度，综合施策处理，结合英雄烈士保护工作，建议有针对性增加规定：“亵渎英雄烈士事迹和精神，宣扬、美化侵略战争和战略行为，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

另据中国新闻网报道，草案一审稿规定，网信等部门发现侵害英雄烈士名誉荣誉信息的，应当要求网络运营者采取停止传输等处置措施。

有意见提出，对于来源于境外的有害信息，应规定必要的阻断传播措施，与网络安全法有关规定相衔接。同时，为了加强对有害信息的管理，应明确电信、警方的监管责任。

对此，草案二审稿在监管部门中增加“电信、公安”部门，并增加规定“对来源于中华人民共和国境外的上述传播信息，应当通知有关机构采取技术措施和其他必要措施阻断传播。”

草案二审稿也在“不得利用广播、电视等侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉”的基础上，在传播媒介中增加“电影”，对“电影”的相关内容也作出规定。

澎湃新闻报道指出，另值得一提的是，在草案第二条关于英雄烈士范围的表述上，一些常委会组成人员和地方、部门提出，建议进一步对英雄烈士范围作出界定。有的还建议规定英雄烈士名录制度。

宪法和法律委员会经研究认为，本法保护的英雄烈士，包括近代以来，为国家、为民族、为人民作出牺牲和贡献的英烈先驱和革命先行者，重点是中共、人民军队和人民共和国历史上涌现的无数英雄烈士。缅怀英雄烈士、弘扬英烈精神，面对的是英雄烈士的整体，包括中国民主革命以来英勇牺牲的2000多万烈士，而其中经评定确认列入名录的只有约196万多名，仅靠烈士名录不能涵盖更多的无名英烈。

此外，关于英雄烈士名誉荣誉权益等的保护，实践中发生的侵害英雄烈士名誉荣誉的案件，一般是针对知名的英雄烈士个人或者群体实施的，其英雄烈士身份是清楚的。

对于实际工作中如何甄别和认定英雄烈士工作，可由有关部门制定具体规定予以明确。

宪法和法律委员会经研究认为，草案规定的英雄烈士纪念活动、纪念设施保护、宣传教育、英雄烈士名誉荣誉保护等制度措施是可行的，“已经比较成熟，建议尽快出台实施。”

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