上合组织成员国防长会议联合公报：支持推动构建人类命运共同体

上海合作组织（以下称“上合组织”）成员国国防部长会议（以下称“会议”）前天（24日）在北京举行。昨天（25日）公布的会议联合公报称，部长们指出，加强上合组织防务安全合作应支持推动构建人类命运共同体。

中新社引述公报显示，印度国防部长尼·希塔拉曼、哈萨克斯坦国防部长萨·扎苏扎科夫上将、中国国务委员兼国防部长魏凤和上将、吉尔吉斯武装力量总参谋长拉·杜伊申比耶夫少将、巴基斯坦国防部长库勒姆·汗、俄罗斯国防部长谢·绍伊古大将、塔吉克斯坦国防部长舍·米尔佐上将，以及乌兹别克斯坦国防部长阿·阿济佐夫少将（上述防务部门领导人简称“部长们”）参加了会议。白俄罗斯国防部长安·拉夫科夫中将作为主席国嘉宾列席会议。

上合组织副秘书长努·阿科什卡洛夫、上合组织地区反恐怖机构执行委员会副主任朱·吉约索夫，参加了会议。

公报说，部长们指出，和平与发展仍然是时代主题，同时世界面临的不稳定性不确定性突出，打击恐怖主义、极端主义、分裂主义，维护和加强地区和平、安全与稳定是上合组织成员国优先任务。

部长们指出，加强本组织防务安全合作应树立共同、综合、合作、可持续的安全观，致力于为各国发展战略对接营造良好的安全环境，支持推动构建人类命运共同体，建设公平的、稳定的多极世界格局。

部长们表示，支持本组织成员国防务部门进一步发展和完善合作，拓展新的合作领域，探索新的合作形式，强调落实《上海合作组织成员国国防部2018－2019年合作计划》的重要性，指出上合组织上述领域活动不针对第三方。

公报称，部长们欢迎上合组织新成员国融入防务合作，表示相信上合组织各成员国间合作将继续顺利发展，现有伙伴关系和坦诚对话将继续加强，上合组织影响力将不断提升。

部长们积极评价俄罗斯打击叙利亚境内“伊斯兰国”“征服沙姆阵线”等恐怖组织主要力量的努力，指出上合组织成员国向叙利亚人民提供人道主义援助的努力卓有成效。

部长们支持日内瓦和谈、阿斯塔纳进程，以及为促进叙利亚问题政治解决创造良好条件的切实努力，指出索契叙利亚全国对话大会为推动叙政治进程作出重要贡献。

公报称，部长们指出，必须进一步集各成员国之力，共同应对恐怖主义、极端主义、分裂主义，以及毒品走私等威胁的扩散。

各国防务部门将与本国职能部门进一步加强协作，共同打击上合组织责任区的恐怖主义，继续举行“和平使命”联合反恐军事演习。

公报还说，部长们宣布成立上合组织成员国国防部长会议专家工作组，并将支持工作组各项工作，不断完善上合组织军事领域合作。印度和巴基斯坦等新成员国出席了专家工作组第一次会议。

部长们认为，俄方在叙利亚打击国际恐怖组织的先进经验，对筹划“和平使命－2018”联合反恐军事演习等联合训练活动是有益的。

部长们决定，2019年上合组织成员国国防部长会议在吉尔吉斯举行。

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