中方：中美经贸分歧不可能有任何单边解决办法

中国外交部发言人陆慷昨天（25日）在例行记者会上表示，中美经贸领域有一些分歧不足为奇，可以通过双边协商来解决，也可以在共同认同的多边框架下处理，但不可能有任何单边解决的办法。

据中新社报道，美国驻香港总领事前天（24日）称，中国不遵守世贸组织（WTO）规则，损害美利益，中国的经济体量和在国际经济中的成功，催生了可以无视全球贸易规则的想法。美方希望中国作出改变，并遵守其在WTO框架下和美中双边谈判中作出的承诺。

对此，陆慷说：“美方愿意谈遵守WTO规则，这很好。”

他表示，如果大家关注这两天在日内瓦世贸组织内正在进行的讨论，就可以发现，广大WTO成员是多么希望美国能遵守WTO规则、维护以WTO规则为核心的多边贸易体制。

至于中国是否遵守WTO规则，陆慷反问说，美方如果真的认为中国违反了WTO规则，是否可以提供具体的证据？

他指出，WTO成员是否遵守了WTO规则，也只能在WTO框架下来判定，而不可能由任何一个成员单边作出裁定。

陆慷说，事实上中国自从加入WTO以来，严格履行成员义务，遵守WTO规则，始终是多边贸易体制的积极参与者、坚定支持者和重要贡献者。中国发展取得的巨大成就，也恰恰是遵守国际规则、靠中国人民辛勤劳动和努力拼搏得来的结果。

陆慷表示，中美经贸领域有一些分歧不足为奇，可以通过双边协商来解决，也可以在共同认同的多边框架下处理，但不可能有任何单边解决的办法。

对于美国总统特朗普前天称，美国财长姆努钦将在几天后访华，陆慷说，中方已经收到美方希望来北京进行经贸问题磋商的信息，中方对此表示欢迎。

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