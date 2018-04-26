反年改爆流血冲突 八百壮士发言人道歉

“八百壮士”等台湾反年改团体，因不满立法院审查军人年改法案，昨天（25日）集结近四千人打算冲进立院，爆发多次流血冲突，根据警方统计，有数十名反年改人士、84名警察、十多名记者都受伤，并有63名反年改人士遭警方上束带后，带至北市保安大队侦询。

台湾联合报报道称，发生冲突后，各界纷纷提出谴责，八百壮士副指挥官兼发言人吴斯怀昨晚举行记者会，向媒体与社会大众多次鞠躬道歉。他表示，会立刻组织纠察队，维护抗议现场秩序。

吴斯怀说，群众情绪激昂，确实有些人自我控制不佳，发生遗憾的事，他呼吁动手打人者主动向警方自首。

昨天白天，因年改团体抗议军人年改公听会草草结束，部分抗议者开始试图突击立法院，吴斯怀提出三诉求，“现役先行，退役暂缓”、“先释宪再修法”、“呼吁在野党都来签署释宪文”。

但到了昨天下午3时许，原定游行活动并未如期举行，反年改主办单位放话，“不惜动用武力！”中山南路上突然冲出多名全副武装的男子，展开首波攻击，强势拉下栅栏、推倒铁拒马。现场抗议群众情绪激昂，不断丢掷物品，更朝警察扔掷改道牌、塑胶椅，第一线警方肉身挡人，双方爆发激烈推挤冲突。

群众首波攻击后，立院大门场面混乱，有人丢出烟雾罐，还拿灭火器攻击，多名陈抗人士踩上拒马、爬树，突破警方防线，翻墙进入立院，遭保六总队警方强势压制，以束带绑手保护管束，并送至北市保安大队侦询。

此外，连附近的台大医院儿童医院区域，也爆发多起推挤冲突。

警方虽动用大批警力以人墙阻挡，但抗议群众会将落单特勤及警察，一个个拉到中山南路、济南路口后才放人。现场媒体也惨遭攻击，有群众抢走记者的相机，还动手攻击、推挤，共计14名记者受伤或财物被抢，事后有12人向警方报案。

直至晚间6时，双方才暂时休兵，反年改人士决定夜宿立法院前，持续抗争；警方也不断调集重兵，保护立院安全。

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