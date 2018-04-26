被视为鲁炜“余毒” 共青团中央书记传被停职

（香港讯）中共中宣部原副部长、“网络沙皇”鲁炜去年11月落马，掀起官方“清除鲁炜流毒”。港媒昨天披露说，长期追随鲁炜、被视为鲁炜“余毒”的共青团中央书记处书记、原中央网信办局长徐丰，已被停职四个多月，暂未知其处理结果。

《星岛日报》昨天引述一名共青团系统的全国政协委员，在中国全国“两会”期间证实，徐丰“已有一段时间没有上班。”上月26日，团中央书记处举行集体学习，团中央官方网站报道，团中央书记处常务书记贺军科主持，书记处书记汪鸿雁、徐晓、傅振邦参加。但报道不见徐丰名字。

44岁的徐丰是浙江镇海人，大学毕业后进入新华社国际部担任记者，后担任新华社《环球》杂志社副总编辑兼总经理。

2001年，鲁炜由广西进京担任新华社副秘书长、秘书长、新闻信息中心主任、中国经济信息社控股董事长兼总经理、金融信息交易所理事长、副社长等职，负责经营。

徐丰备受鲁炜赏识，担任新华社新闻信息中心副主任、中经社控股副总经理，金融信息交易所总经理等职。

鲁炜执掌中央网信办后，又将徐丰调到身边，担任移动网络管理局负责人、局长。

除徐丰，不久前曾获鲁炜力捧爆红的“青年爱国网络写手”周小平，已辞去四川省网络作家协会主席一职。此外，鲁炜任北京市委宣传部长的旧部、北京市网信办副主任陈华也落马。

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