中兴通讯继续停牌 已决定采取“某些行动”

中兴通讯昨天（25日）晚间发布公告称，公司管理层已决定采取美国相关法律下可采取的与该命令相关的某些行动，公司A股股票将维持停牌。

中新社引述中兴通讯称，上述行动的公开披露，取决于该公司美国法律顾问的建议，以及该公司与美国政府相关部门的沟通情况等因素。因此该公司在深圳交易所交易的A股将维持停牌，以待进一步发布公告，内容包括该行动等事项。

今年4月16日，美国商务部以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和未发出惩戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由，做出了激活拒绝令的决定，对中兴通讯施加最严厉的制裁措施。

中兴通讯上个星期天（22日）表示，2016年4月以来，公司吸取过去在出口管制合规方面的教训，高度重视出口管制合规工作，把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。美国商务部工业与安全局激活拒绝令，公司已经且正在采取措施以遵守该拒绝令。公司积极与相关方沟通以及寻求解决方案。

中兴通讯董事长殷一民此前表示，“坚决反对不公平、不合理的处罚”，更反对把贸易问题政治化。中兴通讯将通过一切法律允许手段解决问题。

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