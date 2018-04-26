习近平湖北行第二天：长江经济带发展每一步都要稳扎稳打

中共总书记习近平昨天（25日）上午，驱车一个半小时，从宜昌前往荆州。在荆州港码头登上轮船，顺江而下，察看长江沿岸生态环境和发展建设情况，听取长江航运和航道治理、河势控制和护岸工程、非法码头整治等情况汇报。

据新华网报道，习近平昨天上午从荆州港码头登上轮船，沿长江进行考察。

据报道，习近平来到甲板，凭栏眺望。看到江面上过往的货船，他问：每天都是这样忙碌吗？晚上也通航吧？航道里危险的暗礁清除了没有？船上的生活用水还是直排吗？

习近平结合展板，详细了解了长江干线航道治理、荆江大堤保护等情况，并听取了国家发展改革委、交通运输部、水利部和湖北省负责人的汇报。

习近平强调，人与水的关系很重要。世界几大文明都发源于大江大河。人离不开水，但水患又是人类的心腹大患。人类在与自然共处、共生和斗争的进程中不断进步。

他表示，和谐是共处平衡的表现，但达成和谐需要有很多斗争。中华民族正是在同自然灾害做斗争中发展起来的伟大民族。现在，水患仍是我们面对的最严重的自然灾害之一。要认真研究在实现“两个一百年”奋斗目标的进程中，防灾减灾的短板是什么，要拿出战略举措。

此外，习近平说，自己提出长江经济带发展共抓大保护、不搞大开发，首先是要下个禁令，作为前提立在那里。否则，一说大开发，便一哄而上，抢码头、采砂石、开工厂、排污水，又陷入了破坏生态再去治理的恶性循环。所以，要设立生态这个禁区，中国搞的开发建设必须是绿色的、可持续的。

他表示，长江经济带发展事关重大，每一步都要稳扎稳打，并强调，长江经济带不是独立单元，涉及11个省份，要树立一盘棋思想，全面协调协作。

习近平说，兵马未动粮草先行，这个粮草就是思想认识。此次考察，就是要进一步统一思想。同时，进行分类指导。

习近平昨天下午乘船考察长江，抵达石首港。随后，驱车一个多小时湖南岳阳，考察了位于长江沿岸的岳阳市君山华龙码头。那里曾经是非法砂石码头，如今已经整治复绿，尽显生机。

习近平走进一处巡护监测点，通过实时监控察看了东洞庭湖国家级自然保护区生态保护状况。他勉励保护区继续做好长江保护和修复工作，守护好一江碧水。

习近平也考察了被誉为洞庭湖及长江流域水情“晴雨表”的城陵矶水文站。

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