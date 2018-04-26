外媒称美司法部正调查华为 华为：不予评论

针对外媒报道的遭美国司法部调查的消息，华为方面表示不予评论。

据新浪科技今天（26日）报道，《华尔街日报》引述知情人士称，美国司法部正在调查华为公司是否违反了美国政府针对伊朗的出口禁令。

知情人士也称，在此次的司法部调查之前，华为还接到了美国商务部和财政部的行政传票，也是关于出口禁令方面的问题。而这一次美国司法部对华为展开的是刑事调查，代表着华为可能存在更严重的潜在不当行为。如果调查者发现华为故意违反美国的出口禁令，可能对华为处以额外的刑事处罚。

此前华为在美国的业务就受到种种限制，如限制运营商对华为通信设备的采购等。华为此前希望通过运营商渠道将Mate 10系列系列打入美国市场的努力，也遭到政治因素的阻碍。

福布斯日前还预测，到今年年底，华为或将关闭其在美国的业务。

在今年4月刚举行的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军谈到美国市场时表示，虽然华为在美国的定位和态度十分明确，但“有些事情不是以我们的意志为转移的，放下了反而轻松。有更多的精力和时间打造更好的产品，服务好我们的客户。”

不过，对于外媒报道的消息，华为方面表示不予评论。

在华为之前，美国商务部已经宣布，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对中兴执行为期七年的出口禁令。该期间内，美国公司将不得向中兴出售其产品。

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