江西原副省长李贻煌严重违纪违法被“双开”

中共中纪委国家监委网站今天（26日）通报，指日前，经中共中央批准，中共中央纪委对江西省政府原党组成员、副省长李贻煌严重违纪问题进行了立案审查，决定给予其开除党籍和开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

通报指出，经查，李贻煌严重违反政治纪律和政治规矩，丧失理想信念和党性原则，搞“小圈子”，扭曲选人用人政治导向，破坏所任职的国有企业政治生态。

此外，李贻煌违反中央八项规定精神和群众纪律，公款打高尔夫球、违规占用国有企业专家别墅；违反组织纪律，违规安排下属提拔亲属职务且在组织谈话函询时不如实说明；违反廉洁纪律，利用职权为亲友经营活动谋取利益，搞权权交易，利用国有企业的资源谋取私利；违反工作纪律，违规干预企业决策；违反生活纪律，修身不严、带坏家风。

李贻煌也利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪；挪用公款给他人进行营利活动涉嫌挪用公款犯罪；滥用职权造成国有资产重大损失涉嫌滥用职权犯罪。

据报道，李贻煌身为中共高级领导干部，违背该党宗旨，漠视群众利益长期搞特权，进行利益输送和利益交换，严重违反党的纪律，并涉嫌多种违法犯罪。

此外，李贻煌在中共十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理，遂给予其上述处分。

人民网资料显示，李贻煌生于1962年10月，福建晋江人，中南大学有色冶金系有色冶炼专业毕业，在职硕士研究生学历，教授级高级工程师。他曾任江西铜业股份有限公司总经理、董事长；中共鹰潭市委常委等职。

另据中国新闻网报道，因为分管安全生产，在其从政生涯中，李贻煌曾于震动全国的、致73人死亡的江西丰城发电厂三期扩建工程冷却塔施工平台坍塌安全生产事故中，被国务院点名通报。

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